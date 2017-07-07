В Петербурге полиция нашла пистолет с глушителем: аноним помог

Пистолет с глушителем – специфическое оружие. Как правило, его наличие говорит о подготовке к покушению на человека. Именно такое оружие и изъяла полиция в одном из тайников города Санкт-Петербург.

Про обнаружение тайника с оружием киллера сообщает 7 июля портал «Фонтанка».

Известно, что полиции помог найти тайник с пистолетом человек, который своего имени не раскрыл, но адрес тайника указал верно.

Пистолет с глушителем был спрятан в подъезде дома № 19/13на улице Репищева. Как только оружие нашли, аноним на связь не выходил. Если точнее, то пистолет был спрятан на лестничной площадке девятого этажа. В тайнике пожарного щитка лежал «ПМ» со спиленными номерами, патронами и глушителем. Полиция выясняет, кому могло принадлежать оружие.