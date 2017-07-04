На подмосковной базе отдыха найдены человеческие останки в мангале

Благодаря бдительности сторожа подмосковной базы отдыха удалось раскрыть убийство с расчлененкой. Преступники и не думали скрываться. А так как все улики были на лицо, отпираться не имело смысла.



Обходя территорию базы отдыха в Солнечногорском районе Подмосковья, сторож почувствовал «неприятный запах горелого». Подойдя поближе к месту, он обнаружил в мангале обугленные человеческие останки, после чего вызвал полицию.

Неподалеку в кустах оперативники обнаружили голову без ушей. Подозреваемые, включая непосредственно самого «мясника», отсыпались в домике. Там же находились орудия преступления - топор, молоток, пила. В домике были найдены медицинские маски, бахилы, перчатки, полиэтиленовая пленка со следами крови, сообщает РИА Новости.



Один из задержанных ранее работал шеф-поваром в ресторане и ему не составило особых усилий разделаться с телом. По версии следствия, задержанный вместе со своим знакомым распивали в минувшее воскресенье алкоголь в квартире жилого дома в Зеленограде. Между ними завязалась ссора, в ходе которой подозреваемый не менее двух раз ударил оппонента молотком по голове, после чего тот скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело и вывез останки на территорию Московской области, где хотел их сжечь.



