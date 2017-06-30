ФСБ провела обыск в московском УВД

Сотрудники ФСБ нагрянули с обыском в УВД Северо-западного округа Москвы.

Силовики обыскали кабинеты полицейских, занимающихся расследованием экономических преступлений, и их начальников. В итоге были изъяты уголовные дела и USB-флеш-накопители.

Как удалось узнать Telegram-каналу Mash, прошедшие обыски связаны с состоявшимся накануне задержанием трех сотрудников УВД. По информации следствия, правоохранители вымогали 4 млн рублей у предпринимателя. В случае отказа от сотрудничества полицейские угрожали бизнесмену проблемами. Подозреваемых задержали после того, как был взят с поличным посредник, через которого передавались деньги.