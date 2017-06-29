Присяжными вынесен вердикт по делу об убийстве Немцова

Предполагаемый киллер Заур Дадаев признан виновным в громком убийстве политика Бориса Немцова, такой вердикт вынесла сегодня коллегия присяжных. В снисхождении Дадаеву отказано.

На обсуждение решения присяжным понадобилось три дня. Судья изучил вердикт на соответствие нормам его заполнения и сказал, что он «ясен, непротиворечив».

Организатор и заказчик громкого убийства так и не найдены. Борис Немцов был убит киллером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.