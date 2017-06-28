Женщина освободилась из тюрьмы и в тот же день совершила убийство
28 июня 2017, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве оперативники задержали женщину, освободившуюся из тюрьмы и в день освобождения соверившую убийство.
По данным московского управления Следственного комитета РФ, 26 июня в квартире одного из жилых домов на Ельнинской улице, во время застолья злоумышленница нанесла своей подруге удар ножом в грудь. От полученных ранений пострадавшая скончалась.
В Следкоме отметили, что подозреваемая полностью признала вину в совершенном преступлении.
Женщина ранее была судима за хранение наркотиков и освободилась из тюрьмы 26 июня. По версии следствия, убийство совершено на почве бытового конфликта.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Фигурантке предъявлено обвинение.