Женщина освободилась из тюрьмы и в тот же день совершила убийство

В Москве оперативники задержали женщину, освободившуюся из тюрьмы и в день освобождения соверившую убийство.

По данным московского управления Следственного комитета РФ, 26 июня в квартире одного из жилых домов на Ельнинской улице, во время застолья злоумышленница нанесла своей подруге удар ножом в грудь. От полученных ранений пострадавшая скончалась.

В Следкоме отметили, что подозреваемая полностью признала вину в совершенном преступлении.

Женщина ранее была судима за хранение наркотиков и освободилась из тюрьмы 26 июня. По версии следствия, убийство совершено на почве бытового конфликта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Фигурантке предъявлено обвинение.