В Петербурге разыскивают злоумышленника, подозреваемого в совершении двойного преступления минувшей ночью. Происшествие случилось в Петроградском районе северной столицы. В полицию обратился свидетель.

Злоумышленник изнасиловал и украл телефон у 16-летней девушки во дворе дома, где они вместе распивали пиво. Девушка была знакома с мужчиной по имени Миша около двух месяцев. Его приметы: азиатский тип лица, на нем одеты черные брюки и куртка, а также кепка, сообщает РИА ФАН.



