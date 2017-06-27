Во Владикавказе мужчина открыл огонь по прохожим из автомата

Житель Владикавказа 46 лет 27 июня открыл огонь по прохожим из автомата Калашникова. Стрелял мужчина из окна собственной квартиры и был задержан полицией. Сопротивления при задержании стрелок не оказал.

Инцидент со стрельбой в общественном месте произошел во Владикавказе на улице Цоколаева. Мужчина 46 лет стал стрелять по прохожим из автомата Калашников, пишет «РГ».

Местные жители, услышав автоматные очереди, вызвали полицию. Стрелка задержал наряд Росгвардии и передал в руки полиции. Известно, что на момент задержания мужчина был пьян. Ранее судим задержанный не был, право на хранение дома автомата у стрелка не было. Полиция выясняет, как к мужчине попал автомат, заведено уголовное дело.

По счастливой случайности никто из прохожих от стрельбы не пострадал.