Мару Багдасарян отпустили из зала суда, арест не состоялся

Ранее «Аргументы недели» сообщали о задержании скандальной стритрейсерши Мары Багдасарян и предстоящем суде над ней. Мару должны были арестовать на 15 суток за прогулы обязательных работ, назначенных судом.

О предстоящем аресте Мары Багдасарян журналистам сообщил ее адвокат, сообщает «Лайф». Но пока предположение юриста, основанное на знании закона, не сбывается. Ареста не состоялось, точнее, не состоялся сам суд, так как судья вернул дело Мары в Федеральную службу судебных приставов. К обязательным работам Мару Багдасарян приговорил суд за многократное нарушение ПДД и невыплату штрафов. Работы Мара упорно прогуливает, объясняя это тем, что ходит за лекарствами.