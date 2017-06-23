Москвич жестоко расправился со своей любовницей

Трагедия произошла в Зеленограде Московской области 23 июня. 35-летний мужчина с помощью бейсбольной биты расправился со своей сожительницей. Дама скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Про жестокое убийство в Зеленограде сообщает «Лайф». Полиция задержала убийцу и в настоящее время решается вопрос о его аресте.

Известно, что между сожителями 23 июня произошла бытовая ссора, а мужчина к тому времени был пьян. Москвич вооружился бейсбольной битой и несколько раз ударил свою женщину по голове. Дама скончалась на месте еще до приезда «скорой помощи». Убийца был немедленно задержан, против него возбуждено уголовное дело.