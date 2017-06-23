Жителя Хабаровского края заподозрили в 729 эпизодах насилия над дочерьми

Житель Хабаровского края 729 раз совершал развратные действия со своими пятью приемными дочерьми в течение пяти лет, сообщил помощник председателя СК России Игорь Комиссаров.

По версии следователей, с сентября 2012 года по февраль 2017 года мужчина систематически совершал тяжкие и особо тяжкие преступления сексуального характера в отношении опекаемых дочек. Сейчас мужчина арестован.

В ходе следствия проверят порядок передачи детей под опеку. По факту халатности сотрудников органов опеки и попечительства возбуждено уголовное дело.