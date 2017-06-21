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Герой молодежных сериалов признался в распространении наркотиков

21 июня 2017, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

Герой молодежных сериалов признался в распространении наркотиков
social.tele.ru

Малоизвестный актер Дмитрий Бушин, снимавшийся в эпизодах молодежных сериалов «Интерны» и «Универ» и рекламе, признался в распространении наркотиков. Его поймали с поличным 29 мая на севере Москвы.

Бушин готовил тайник-закладку с двумя граммами мефедрона. В ходе личного досмотра полиция обнаружила у артиста почти восемь граммов запрещенного психостимулятора. Бушина арестовали до 27 июля. Ему может грозить уголовный срок.

Недавно с наркотиком во время футбольного матча был задержан солист группы «Би-2» Лева (Егор Бортник). У музыканта нашли пакетик марихуаны. Позже прокуратура сняла обвинение в хранении наркотика. Рок-узыкант отделался административным штрафом в 3 тыс. рублей за нарушение правил проведения спортивного мероприятия. Будут ли правоохранительные органы столь же лояльны к менее известной личности, покажет время.

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Герой молодежных сериалов признался в распространении наркотиков

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Курянин обокрал сожительницу, чтобы расплатиться по кредитам

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Российский дипломат найден мертвым в своей квартире

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Команда экспедиции «Байкал-Аляска» добралась до Якутска

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Сбербанк обнаружил новый способ кражи наличных из банкоматов

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Автомобили столичного каршеринга оборудуют алкозамками

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