Герой молодежных сериалов признался в распространении наркотиков

Малоизвестный актер Дмитрий Бушин, снимавшийся в эпизодах молодежных сериалов «Интерны» и «Универ» и рекламе, признался в распространении наркотиков. Его поймали с поличным 29 мая на севере Москвы.

Бушин готовил тайник-закладку с двумя граммами мефедрона. В ходе личного досмотра полиция обнаружила у артиста почти восемь граммов запрещенного психостимулятора. Бушина арестовали до 27 июля. Ему может грозить уголовный срок.



Недавно с наркотиком во время футбольного матча был задержан солист группы «Би-2» Лева (Егор Бортник). У музыканта нашли пакетик марихуаны. Позже прокуратура сняла обвинение в хранении наркотика. Рок-узыкант отделался административным штрафом в 3 тыс. рублей за нарушение правил проведения спортивного мероприятия. Будут ли правоохранительные органы столь же лояльны к менее известной личности, покажет время.