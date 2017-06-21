Курянин обокрал сожительницу, чтобы расплатиться по кредитам

Курянин придумал хитроумный способ как расплатиться с кредитами. Правда, способ он выбрал весьма неправомерный, за что и поплатился.



Как сообщает прокуратура Курской области, 28-летнего курянин взял кредиты сразу в нескольких банках. И чтобы погасить их, два месяца воровал у сожительницы золотые ювелирные изделия, которые затем сдавал в местные ломбарды. Полученные деньги относил в банки. Таким образом, он похитил изделий на сумму более 130 тысяч рублей.



Суд назначил ему наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства. Также он обязан возместить причиненный потерпевшей ущерб.

по сообщению портала "КУРСК-СИТИ"