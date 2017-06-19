20-летняя жительница Тутаева фактически погубила двоих своих малолетних детей

Следственными органами СКР по Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летней ранее не судимой жительницы Тутаева, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).



По данным следствия, обвиняемая, являясь матерью двух девочек, двухлетней и четырехлетней, ненадлежащим образом исполняла свои обязанности: не заботилась о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Женщина не следила за внешним видом своих детей, не занималась их воспитанием, оставляла их на целый день одних без продуктов питания в запертой квартире, а также не предпринимала мер по обеспечению получения её детьми общего образования, а именно по устройству и посещению девочками дошкольного учреждения.



5 апреля 2017 года злоумышленница, осознавая, что дети находятся в социально опасном положении, которое выражалось в антисанитарном состоянии квартиры и отсутствии элементарных условий для их проживания, а также осознавая, что дети голодные и в силу малолетнего возраста находятся в беспомощном состоянии и не могут самостоятельно приготовить и употребить продукты питания, умышленно оставила их одних в запертом помещении квартиры, расположенной в городе Тутаеве.

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