В Коврове силовики ликвидировали иностранца, готовившего взрывчатку - ФСБ
19 июня 2017, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 19 июня, сотрудники УФСБ РФ по Владимирской области в Коврове ликвидировали уроженца одной из стран Центральной Азии, который занимался изготовлением взрывчатки и взрывных устройств.
Как сообщили в ведомстве, при проведении оперативных мероприятий по месту фактического проживания преступника, последний оказал силовикам вооруженное сопротивление, открыв огонь из пистолета Макарова. Ответным огнем злоумышленник был ликвидирован.
Жертв и пострадавших среди населения и стражей порядка нет.