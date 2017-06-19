В Коврове силовики ликвидировали иностранца, готовившего взрывчатку - ФСБ

В понедельник, 19 июня, сотрудники УФСБ РФ по Владимирской области в Коврове ликвидировали уроженца одной из стран Центральной Азии, который занимался изготовлением взрывчатки и взрывных устройств.

Как сообщили в ведомстве, при проведении оперативных мероприятий по месту фактического проживания преступника, последний оказал силовикам вооруженное сопротивление, открыв огонь из пистолета Макарова. Ответным огнем злоумышленник был ликвидирован.

Жертв и пострадавших среди населения и стражей порядка нет.