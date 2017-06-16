В Москве задержан таксист, который вез гражданина Чили от аэропорта за 50 тысяч

Неприятным инцидентом закончился приезд в Москву для журналиста из Чили. Сотрудник СМИ, который прибыл в столицу освещать выступление сборной на Кубке конфедераций, оказался обманут таксистом.

Водитель взял с чилийского журналиста Гаспара Саеза Миранда за проезд от аэропорта Домодедово до гостиницы на Краснопресненской набережной 50 тысяч рублей.

Гражданин Чили обратился в полицию после того, как понял, что был обманут подвозившим его водителем Mercedes. Задержанным оказался житель Московской области. Сейчас подозреваемый в отделе полиции даёт показания по делу. Возбуждено уголовное дело.