Вор-форточник обокрал экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по Москве

Сотрудники полиции ищут форточника, похитившего деньги из здания экспертно-криминалистического центра ГУ МВД Москвы, выломав решетку на окне. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Украдено две тысячи рублей, принадлежащих сотруднице подразделения, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Вор проник в здание, отжав оконное стекло в доме в 1-м Колобовском переулке.

Ранее стало известно, что пенсионер из новой Москвы стал жертвой форточника. Воришка умело отжал пластиковую раму и проник в особняк с первого этажа. Общая сумма наживы составила 18,5 млн рублей.