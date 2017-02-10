В Москве задержан серийный педофил - любитель мальчиков

Правоохранителям Москвы удалось задержать серийного педофила, на счету которого три известных эпизода изнасилования мальчиков, совершенные им в разные годы. Это 50-летний москвич Геннадий С.

В 2009 и 2011 годах педофил надругался в своей квартире над мальчиком 2001 года рождения. Однако мать потерпевшего обратилась с заявлением в полицию только сейчас.

Другое известное следствию преступление извращенец совершил в конце 2012 года. Его жертвой стал мальчик того же возраста. В апреле и мае 2013 года было еще два эпизода в отношении того же ребенка.

Еще одной жертвой педофила стал 13-летний подросток. Угрожая пистолетом и шантажируя распространить в интернете порочащее видео, преступник принудил школьника к сексуальным действиям, передает РЕН ТВ.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители пытаются установить причастность серийного педофила к другим преступным фактам.





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