В Москве задержан серийный педофил - любитель мальчиков
10 февраля 2017, 19:46 [ «АН-онлайн» ]
Правоохранителям Москвы удалось задержать серийного педофила, на счету которого три известных эпизода изнасилования мальчиков, совершенные им в разные годы. Это 50-летний москвич Геннадий С.
В 2009 и 2011 годах педофил надругался в своей квартире над мальчиком 2001 года рождения. Однако мать потерпевшего обратилась с заявлением в полицию только сейчас.
Другое известное следствию преступление извращенец совершил в конце 2012 года. Его жертвой стал мальчик того же возраста. В апреле и мае 2013 года было еще два эпизода в отношении того же ребенка.
Еще одной жертвой педофила стал 13-летний подросток. Угрожая пистолетом и шантажируя распространить в интернете порочащее видео, преступник принудил школьника к сексуальным действиям, передает РЕН ТВ.
Возбуждено уголовное дело. Правоохранители пытаются установить причастность серийного педофила к другим преступным фактам.
Читайте также:
Другие криминальные новости
Все новости дня