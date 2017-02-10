Украинка зарезала мужа и улетела на отдых в Египет

Что произошло между молодыми супругами, неизвестно, но в итоге жена четырежды ударила своего супруга ножом, а затем спрятала его труп в кладовку. Затем, не теряя времени, дама вылетела в Египет.

Убийство совершила 23-летняя жительница города Ровно (Украина). Мать двоих детей, она убила их отца и скрылась, сообщает РИА Новости.

Прежде чем улететь за границу, женщина попросила свою маму присмотреть за двумя детьми, а затем улетела в Египет якобы на отдых.

Чтобы спрятать тело убитого супруга, украинка тщательно упаковала труп в пакеты для мусора и отнесла пакеты в кладовку. Тайное стало явным уже на следующий день, когда убитого хватился его друг. Труп нашли, а девушка –убийца объявлена в международный розыск.