Предполагаемый взломщик банков из России пойман в США

В американском ФБР предполагают, что задержанный кибермошенник - из России. По данным спецслужб, парень грабил исключительно американские банки, и грабил активно: на его счету порядка тысячи взломов.

Кибермошенник задержан в Лос-Анжелесе 10 февраля, на его счету более тысячи взломов банковских карт, пишет «КоммерсантЪ».

Имя хакера – Александр Твердохлебов, ему 29 лет, и он обладает, по словам спецслужб, огромными связями. Хакера подозревают в серии преступлений, которые он с сообщниками из России совершил против американских банков в 2009 - 2010 годы. После ареста на счетах киберпреступника обнаружено более $270 тыс. Задержанного держат в камере, так как опасаются, что на свободе он может бежать в Россию через Мексику.