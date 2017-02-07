Маньяк ранил ножом школьника в московском парке

Московские полицейские разыскивают мужчину, который напал с ножом на девятиклассника.

Инцидент произошел в парке на северо-западе российской столицы. По данным портала Life, жертвой нападения стал 16-летний подросток, направлявшийся в школу. Злоумышленник набросился на парня, однако тому удалось убежать.

Школьник обращался за медпомощью с порезом руки. Рана оказалась несерьезной, поэтому госпитализация пострадавшему не потребовалась.

Подросток смог запомнить приметы преступника. Это мужчина в возрасте 25-30 лет, среднего роста. Он был одет в черную куртку с капюшоном. Лицо нападавшего скрывал шарф.

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