СКР увеличил вознаграждение до 3 млн руб. за информацию о душителе пенсионерок

Следственный комитет России втрое увеличил вознаграждение (до трех миллионов рублей) за информацию о серийном маньяке, задушившем уже более 20 пенсионерок. Анонимность информатору гарантируется.



Следствию достоверно известно о 22 убийствах, но на счету маньяка могут быть и другие преступления. Последние три убийства были совершены в Уфе, но следствие считает, что преступник проживает в Удмуртии. В 2013 году СКР обещал заплатить за информацию о душителе 1 миллион рублей.



В основном жертвами грабителя были одинокие старушки 80–90 лет, которым он представлялся сотрудником газовой или социальной службы. Как правило, все они проживали в одно-двухкомнатных квартирах домов-хрущевок, в первой линии от дороги, не выше третьего этажа. Чтобы собака не взяла след, преступник рассыпал за собой стиральный порошок, затем запирал дверь на замок или захлопывал дверь.



Активность душителя пришлась на 2011-2012 годы. В это время он орудовал, как минимум в 13 крупных городах страны. У маньяка азиатская внешность, он похож на татарина. Возраст не старше 35 лет. Рост — 170–175 см. Глаза и волосы темные, нос прямой. У следователей имеются образцы ДНК подозреваемого с нескольких мест совершения преступления и свидетели, которые видели его лицо, по ним был составлен его фоторобот.









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