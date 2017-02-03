В Москве судят за вымогательство генерала полиции

В отношении генерал-майора полиции и профессора Валерия Назарова и его подельников Прокуратура расследование завершила и передала дело в суд. Об этом 3 февраля сообщает сайт столичной Прокуратуры.

Экс-профессор кафедры конституционного и муниципального права университета МВД Москвы Валерий Назаров, его сообщник и коллега по вузу Евгений Астапов и бизнесвумен Элеонора Иремашвили подозреваются в крупном мошенничестве и вымогательстве.

Криминальная троица по предварительному сговору решила «заработать» на информации о том, что некая фирма проходила по делу о неуплате налогов. Преступление троица совершила в конце 2015 года. Тогда стало известно, что некая дама-предприниматель недоплатила налоги и попала под следствие. Тюрьма даме не грозила, но генерал и его сообщники убедили женщину в том, что она сядет, если не заплатит им за содействие 13 миллионов рублей. Дама передала мошенникам 10 миллионов, а потом женщине зачитали приговор и обман вскрылся. Тогда дама и сообщила в полицию и вымогателей задержали.