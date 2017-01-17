Экс-командир батальона «Север» не смог ответить на вопросы суда по делу Немцова
17 января 2017, 14:10 [ «АН-онлайн» ]
Московский окружной военный суд допросил офицера Национальной гвардии Алибека Делимханова, экс-командира батальона «Север», под командованием которого служили предполагаемые убийцы Бориса Немцова.
В батальоне служили заместитель командира Заур Дадаев, которого следствие считает киллером, и непосредственный начальник Дадаева Руслан Геремеев, который, как предполагается, организовал покушение на политика.
После убийства в съемной московской квартире на Веерной улице, где скрывались преступники, были обнаружены командировочные удостоверения на имя Дадаева и Геремеева, подписанные Алибеком Делимхановым. Однако они не направлялись в командировки с личным оружием, а найденные удостоверения были выданы другим военнослужащим. В СКР пришли к выводу, что неустановленные лица имели доступ к гербовой печати воинской части и бланкам документов.
Делимханов за давностью времени не смог припомнить, подписывал ли он командировочные. Не смог он ответить и на вопрос о том, проводилась ли в марте 2015 года в селе Джалка встреча Рамзана Кадырова, Адама Делимханова и Руслана Геремеева после арестов фигурантов дела для обсуждения дальнейших шагов, сообщает РБК.
Ранее адвокаты семьи Немцова ходатайствовали о вызове в суд лиц, которых они считают причастными к убийству политика., среди которых значился сам глава Чечни Рамзан Кадыров. Суд согласился допросить только братьев Артура и Руслана Геремеевых (последний скрывается от следствия) и Алибека Делимханова, который приходится родным братом депутату Госдумы Адаму Делимханову и которого глава Чеченской республики называет своим преемником.
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