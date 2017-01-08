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В общежитии Петербурга мужчины устроили поножовщину, есть раненые

8 января 2017, 12:25 [ «АН-Санкт-Петербург» ]

В общежитии Петербурга мужчины устроили поножовщину, есть раненые
pixabay.com

В одном из общежитий Санкт-Петербурга минувшей ночью произошел конфликт, закончившийся поножовщиной. В больницу угодили две жертвы с многочисленными ножевыми ранениями. Полиция задержала одного из преступников.

Стычка произошла между жильцами комнат № 6 и № 1 в общежитии на улице Зайцева (это Кировский район Санкт- Петербурга), сообщает «Лайф».

Полицию в общежитие вызвала соседка пострадавших, она же и рассказала стражам порядка, что произошло. В комнате № 1 проживает комендант общежития Чингиз С. со своей сожительницей Насибой К. В ночь на 8 января к коменданту и его спутнице зашли двое соседей и нанесли ножевые ранения. После нападения злоумышленники скрылись. Полиции удалось задержать одного из нападавших (ранее уже был судим за тяжкие преступления), другого пока обнаружить не удалось.

Жертвы нападения госпитализированы. Комендант общежития получил несколько ранений в грудь, живот и бедро, он находится в отделении хирургии. А его сожительница после тяжелого ранения в грудь  доставлена в реанимацию.

 

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