Украина заявила о задержании россиянина-террориста

Погранслужба Украины 1 января заявила о задержании в аэропорту Борисполь уроженца России, который находился в международном розыске за терроризм. Сообщается, что задержанного разыскивал Интерпол.

Имя задержанного не сообщается, но известно, что разыскивался он с мая 2014 года по делу о преступлениях , связанных с т еррористической деятельностью , передает «Лайф»

Известно, что задержанному мужчине 35 лет и взяли его пограничники на пункте досмотра. Преступника вычислили, когда он пытался оформить документы на рейс «Стамбул-Киев». Известно, что россиянин передан подразделению Национальной полиции Украины.