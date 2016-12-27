Уральский школьник напал на отца с ножом, чтобы не заниматься музыкой

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В Бурятии ротвейлер насмерть загрыз 5-летнего ребенка
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В Совфеде ответили Болгарии насчет попыток “развалить ЕС”
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СМИ узнали подробности крушения Ту-154
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Житель Ярославской области устроил акт самосожжения после ссоры с женой
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Российский газ пошел в Крым
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Экс-завглавкома ВВС СССР исключает ошибку пилотов при крушении Ту-154
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В России надеются, что резолюция СБ ООН не отразится на отношениях с Израилем
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Эксперт: показания очевидца крушения Ту-154 сомнительны
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Московский суд признал госпереворотом события на Украине в 2014 году
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Микки Рурк хочет дать в морду на Урале
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Следов взрыва на обломках Ту-154 не обнаружено
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Президент Болгарии обвинил Россию в попытке разрушить ЕС
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В Подмосковье неизвестный захватил отделение ВТБ из-за проблем с кредитом
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В Якутии вахтовики специально задавили медведя (ВИДЕО)
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В Иркутской области замминистра заподозрили в халатности из-за массового отравления
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Молодёжная сборная России по хоккею стартовала на ЧМ-2017 с поражения от Канады
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СМИ: полеты Ту-154 временно приостановлены
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Водолазы подняли со дна моря 13 тел погибших в катастрофе Ту-154
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Очевидец крушения Ту-154 сообщил подробности
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Минфин РФ добавит 30 миллиардов на поддержку экономики
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СМИ: обнаружен черный ящик разбившегося Ту-154
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Центр Алексея Кудрина объяснил провал российских реформ
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СМИ узнали, как Россия и Америка смогут договориться по Крыму
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Путин: количество горячих точек в мире не уменьшается
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ВЦИОМ: более половины россиян признают Владимира Путина политиком года
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Со дна Черного моря водолазы подняли тело командира экипажа погибшего Ту-154
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Минэкономразвития РФ: доходы россиян упали сильнее прогноза, но зарплаты будут расти
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Появились догадки, почему Ту-154 не смог набрать высоту
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МВД Турции: российского посла убил не террорист-одиночка