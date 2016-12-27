Уральский школьник напал на отца с ножом, чтобы не заниматься музыкой

Уроки музыки оказались настолько ненавистны двенадцатилетнему жителю города Златоуст Челябинской области, что он напал с ножом на отца, заставлявшего его ходить в музыкальную школу.

Инцидент произошел вечером 22 декабря, однако известно о нем стало только сейчас. С ножевым ранением в область брюшной полости в отделение местной больницы был доставлен мужчина. Следственный комитет по области начал доследственную проверку, в ходе которой выяснилось, что ранение пострадавшему нанес его собственный сын. По предварительной версии, мальчик ударил отца ножом в ходе конфликта, возникшего из-за его нежелания посещать занятия в музыкальной школе.

В настоящий момент следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Читайте также:

Другие криминальные новости

См. все новости дня