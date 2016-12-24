Житель Подмосковья сбросил годовалого сына с восьмого этажа

Совершенно чудовищный инцидент произошел в Подмосковье в ночь с 23 на 24 декабря. В поселке Монино, расположенном в Щёлковском районе, один из местных жителей расправился с годовалым сыном, выбросив его с балкона восьмого этажа.

От полученных травм мальчик скончался на месте. Как сообщает ГСУ СК по региону, 25-летний отец ребенка уже задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Следователи ходатайствуют о заключении подозреваемого под арест.

В настоящий момент неизвестно, что подтолкнуло молодого отца к совершению такого зверского поступка в отношении маленького сына. Обстоятельства трагедии предстоит установить сотрудникам следственных органов.

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