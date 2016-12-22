Адвокат Карауловой обжаловал вынесенный ей приговор

Немногим ранее "АН-онлайн" сообщали, что московский окружной суд признал бывшую студентку МГУ Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к запрещенной в России террористической организации “Исламское государство”.

Подсудимой, арестованной в сентябре прошлого года, был вынесен приговор - четыре с половиной года колонии общего режима. При этом прокурор настаивал на наказании в виде пяти лет лишения свободы и штрафе в размере 150 тысяч рублей. Адвокат же настаивал на оправдании своей подзащитной.

Как стало известно, защита Карауловой обжаловала вынесенный приговор суда. Об этом сообщил адвокат подсудимой на своей странице в Twitter.

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