Он «немножко погулял» после грабежа и раздал долги - так преступник отметил «удачное» дело, потратив 70 тысяч рублей. Грабителя полицейские задержали по горячим следам, спустя сутки после преступления.

На видео мужчина в камуфляже выглядит грозно: медицинская маска закрывает лицо, обрез нацелен на продавцов, передает местный портал НГС.

Грабитель напал на круглосуточный магазин на улице Гвардейской Дивизии в Ленинском районе Новосибирска около пяти часов утра, когда бдительность охраны и продавцов на нуле (он еще и путь отхода тщательно продумал).

Направив обрез на двух полуспящих продавщиц, налетчик потребовал от них деньги. Одна из женщин, не спеша, встала и отсчитала преступнику 70 тысяч, с которыми он и скрылся.

Оперативники уголовного розыска вычислили налетчика: им оказался 29-летний местный житель, который был ранее судим за кражу. На квартире преступника, где его задержали, были найдены и обрез, с которым он пошел на дело, и камуфляж, и даже медицинская маска.