Экс-ведущий программы «Суд идет» снова попался на мошенничестве

Басманный суд столицы должен сегодня избрать меру пресечения бывшему адвокату и телеведущему Владимиру Резнику (Орешникову), обвиняемому в мошенничестве. Четыре года назад он уже был осужден за аналогичное преступление.

В 2011 году известный адвокат и ведущий программы «Суд идет» на телеканале «Россия» Владимир Орешников был приговорен Тверским судом к двум годам колонии. Выйдя на свободу, он сменил фамилию на Резник.

В поле зрения правоохранительных органов Орешников-Резник попал давно, только вот задержать его никак не удавалось, поскольку экс-адвокат имеет двойное гражданство – России и Израиля и большую часть времени проводит за границей. В ноябре он прибыл в Москву инкогнито по израильскому паспорту, а в минувшие выходные пытался вылететь в Минск по российским документам, сообщает «Росбалт». Мошенник был задержан при посадке на самолет в рамках старого уголовного дела.

По версии следствия, Орешников-Резник получил 4,6 млн рублей от бизнесмена, обвиняемого в незаконной банковской деятельности. Конечно, это значительно меньше той суммы, которую он затребовал в 2011-м у предыдущей жертвы: двадцать с половиной миллиона рублей. За эти деньги адвокат (к тому времени уже лишенный адвокатского статуса) обещал через знакомых в правоохранительных органах организовать предпринимателю изменение меры пресечения и получение условного срока. Однако помогать бизнесмену он вовсе не собирался и присвоил его деньги.

Для полноты портрета следует добавить, что Орешников никогда не имел юридического образования, а козырял липовым дипломом.



