Полицейский, выбивавший из подозреваемого показания, пойдет под суд

Сотрудник полиции предстанет перед саратовским судом по обвинению в избиении задержанного. Оперативника заподозрили в попытке силовыми методами добиться от подозреваемого признательных показаний.

По версии следствия, 18-летний потерпевший был задержан по подозрению в совершении кражи и доставлен в отделение полиции. Чтобы добиться от молодого человека признания, полицейский применил силу.

В отношении него было возбуждено уголовное дело. Оперативник сознался в избиении подозреваемого. За превышение должностных полномочий с применением насилия ему грозит тюремное заключение сроком до десяти лет. После вступления приговора в законную силу, полицейский будет уволен, а его непосредственное начальство ждет дисциплинарное взыскание.

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