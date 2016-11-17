Семнадцатилетние супруги, проживающие в Набережных Челнах, заподозрены в вопиющем по своей циничности преступлении. По данным правоохранительных органов, они занимались распространением наркотиков, причем делали это во время прогулок со своим маленьким ребенком.

Во время обыска, проведенного в доме у юных супругов, было изъято более двадцати свертков с наркотиком - примерно по 35 граммов метилэфедрона в каждом. По версии следователей, чтобы избежать подозрений, подростки создавали специальные тайники с наркотиком, гуляя со своим семимесячным малышом.

В настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка.

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