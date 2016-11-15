Бывшая воспитательница получила 4,5 года колонии за издевательства над детьми

Резонансное дело расследовали в Забайкальском крае. 15 ноября суд вынес приговор обвиняемой, 58-летней воспитательнице детского лагеря «Молоковка». Женщину приговорили к 4,5 годам колонии общего режима.

Осужденная прежде работала воспитателем в Центре помощи детям в Чите, передает «Росбалт». Дама отсидит четыре с половиной года за то, что издевалась над воспитанниками. Следствие установило вопиющие факты издевательств: детей дама привязывала к перилам скотчем, запирала мальчиков в клетки и в ящики для инвентаря, била детей палкой по рукам… И все это – за незначительные проступки.

После отбывания наказания дама больше не попадет на должность воспитателя.