У посетителя московского кафе украли из пальто 1 миллион рублей

Вор, ставший за минуту миллионером, пока неизвестен, а вот хозяин миллиона – человек непростой. Пострадавшему 37 лет, и он руководитель одной из ассоциаций. Инцидент произошел в кафе на Ленинградском шоссе.

Из кармана пальто вор умыкнул всю наличность: миллион в рублях и пять тысяч долларов, передает «Росбалт».

Таким образом, в рублях жертва потеряла 1,3 миллиона рублей. Известно, что деньги были украдены из кармана пальто, которое висело на вешалке возле столика. В ресторане на Ленинградском шоссе, где произошла кража, в настоящее время работают следователи, опрашиваются свидетели, возбуждено уголовное дело.