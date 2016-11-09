Двух жителей Приморья убили за отказ грузить дрова

Все убийцы арестованы и осуждены. Приговор суда суров: пять лет колонии получил только тот из криминальной четверки, кто не убивал, остальным дали от 14 до 17 лет тюрьмы за умышленное убийство двух человек.

Все произошло в мае 2015 года. Жители Приморья похитили двоих мужчин с единственной целью - разгрузить дрова. Одного из похищенных они посадили в салон легковушки, а другого – в багажник.

Тот, кто был в багажнике, смог бежать, а следом за ним попытался совершить побег и второй, однако был пойман и убит. Преступники на этом не остановились, и, чтобы изловить первого беглеца, взяли в заложники его подругу (все прекрасно знали друг друга). Девушку отвезли в лес и долго пытали, но она так и не сказала, где ее парень. Скорее всего, дама просто не знала, где может скрываться беглец.

Следствие установило, что девушка была убита ударом отвертки в грудь - ей нанесли 13 ранений. После «приморские фашисты» избили полумертвую жертву ногами, а затем сбросили ее тело с обрыва.

За похищение и двойное убийство трое извергов получили от 14 до 17 лет тюрьмы. Четвертый член криминального квартета получил пять лет заключения.