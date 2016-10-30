В Красноярском крае женщина напала с топором на мужа и внуков

Жуткое происшествие случилось в деревне Костеньки Красноярского края. Пожилая женщина напала с топором на собственного мужа и двоих малолетних внуков, когда они спали.

55-летняя женщина ночью взяла топор и несколько раз ударила им своего спящего мужа. Затем она подошла к кроватке, в которой спала ее 8-летняя внучка, и тоже нанесла ей несколько ударов по лицу. Сын женщины, отец детей, проснулся как раз в тот момент, когда женщина напала на второго внука - 10-летнего мальчика. Мужчине удалось отнять топор у матери, а затем позвонить в скорую.

Супруг нападавшей скончался через несколько дней от полученных травм. Девочка находится в тяжелом состоянии, у ее брата зафиксировано сотрясение мозга.

Причины произошедшего предстоит установить в ходе расследования.

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