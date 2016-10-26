Запрещённая в России организация «Исламское государство» признала свою причастность к произошедшей 23 октября в Нижнем Новгороде перестрелке подозреваемых в подготовке теракта с сотрудниками полиции.

Последние в количестве трёх человек открыли стрельбу по правоохранителям, попытавшимся осмотреть их автомобиль. В результате ответного огня на поражение двое находившихся в машине погибли, третий арестован. Подозрения оправдались: в автомобиле была обнаружена взрывчатка, которую пытались скрыть предполагаемые террористы.

Позже на одном из интернет-ресурсов боевиков-исламистов была отслежена информация, что будто бы нападение в Нижнем Новгороде совершили двое солдат «ИГ». ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела.

Читайте также:

Кремль: угрозы ИГИЛ не повлияют на политику России по борьбе с терроризмом

ФСБ задержала готовивших теракты в Москве и Петербурге террористов ИГ

