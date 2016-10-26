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//Криминал

К перестрелке в Нижнем Новгороде причастно "ИГ"

26 октября 2016, 16:49 [ «АН-онлайн» ]

К перестрелке в Нижнем Новгороде причастно "ИГ"
Фото Pixabay.com

Запрещённая в России организация «Исламское государство» признала свою причастность к произошедшей 23 октября в Нижнем Новгороде перестрелке подозреваемых в подготовке теракта с сотрудниками полиции.

Последние в количестве трёх человек открыли стрельбу по правоохранителям, попытавшимся осмотреть их автомобиль. В результате ответного огня на поражение двое находившихся в машине погибли, третий арестован. Подозрения оправдались: в автомобиле была обнаружена взрывчатка, которую пытались скрыть предполагаемые террористы.

Позже на одном из интернет-ресурсов боевиков-исламистов была отслежена информация, что будто бы нападение в Нижнем Новгороде совершили двое солдат «ИГ». ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела.

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