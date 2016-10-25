МВД: дело Сергея Полонского направлено в суд

Предприниматель Сергей Полонский обвинялся в мошенничестве и расследование этого дела завершено, сообщает 25 октября официальный представитель МВД Ирина Волк. Уголовное дело Полонского направлено в суд.

Сообщается, что полицейский Следственный Департамент РФ завершил расследование уголовного дела по обвинению Сергея Полонского, Александра Паперно и Алексея Пронякина в крупном хищении денег у граждан под видом продажи квартир в жилых микрорайонах "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера" закончено и передано в суд для вынесения приговора, передает ТАСС.

В августе Пресненский суд столицы возвратил в прокуратуру уголовное дело экс-директора «Миракс Групп» Сергея Полонского, который обвинялся в хищении 2,6 млрд рублей, для более серьезного наказания по этому делу. Адвокаты Полонского тоже ратовали за возврат дела, но по другой причине: они не видели в нем состава преступления.

Защита Полонского упирала на то, что почти со всеми обманутыми дольщиками (на тот момент – 80 человек) найдено мирное решение: им выданы ключи от их квартир, и без всяких доплат.

Напомним, следствие считает, что в период с 2008 по 2009 год Сергей Полонский в сговоре с членами совета директоров «Миракс Групп» повернул аферу по выводу крупной денежной суммы из долевых вкладов. Помогали Полонскому директор финдепартамента корпорации Паперно и директор компании «Аванта» Пронякин. В итоге мошенники присвоили себе денежные средства вкладчиков долевого строительства многоквартирных домов в микрорайонах «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера» в Москве, - в общей сложности более чем 2,6 млрд рублей.