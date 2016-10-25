История тюрьмы «Чёрный дельфин» началась после подавления пугачевского бунта в 1773 году, когда в крепких оренбургских казематах появились первые заключенные, побег которых был особо нежелателен.

За почти два с половиной столетия из тюрьмы не было удачных побегов, но заключенному 32-летнему Александру Александрову это сделать удалось, передает Рамблер.

В региональной пресс-службе УФСИН РФ сообщают, что побег совершен 22 октября в 17.00 по местному времени. Известно, что на момент побега заключенный был в цеху, где производятся шлакоблоки. На территорию поселения Александрова перевели из казематов строгого заключения недавно, и он быстро смог подготовить и реализовать побег. Сообщается, что Александров в 2012 году получил срок за разбой и в 2017 году должен был освободиться. Что заставило зека рискнуть дополнительным сроком и бежать, выясняет следствие.

УФСИН просит граждан сообщать всю информацию о местонахождении Александрова.

Правоохранительные органы ориентированы на поиски сбежавшего заключенного. ФСИН уточняет, что это первый случай успешного побега в истории ИК-6.

Колония ИК-6 получила своё название «Черный дельфин» в 2000 году, когда на ее территории скульптуру-фонтан, изображающую чёрного афалина.

В ИК-6 содержатся в основном пожизненно заключённые. Камеры – в основном на двоих или четырех человек, есть одиночные. Здесь сидел, в частности, людоед Владимир Николаев.

Сидельцы находятся под круглосуточным видеонаблюдением, спят при свете. Если зека надо перевести в другой блок, ему надевают повязку на глаза…