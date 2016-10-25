Суд Екатеринбурга назначил арест сотруднику ФСБ Александру Игнатьеву, который задержан 25 октября за зверское убийство своей жены и маленькой дочки. Местные СМИ волнуются, что такое дело могут «замять».

Журналисты прознали, что сотрудника ФСБ могут объявить сумасшедшим, и тогда даже при полном признании вины максимум, что ему грозит – это принудительное лечение, передает «Росбалт».

Местный портал E1.Ru сообщает, что задержанный не скрывал своего лица на процессе и даже не пытался отмолчаться, частенько работая на публику: то говорил про какой-то «вирус из телефона», то про то, что «выполнял долг перед родиной» и что желал бы встретиться с убитым ребенком»…

Прессе такое поведение показалось подозрительным, тем более, что мужчина полностью признался в содеянном и покаялся. На процессе судья обмолвился, что оперативник спецслужб за два дня до убийства должен был быть госпитализирован, и об этом есть соответствующая справка. Этот факт только усилил подозрения журналистов: как человек с такими отклонениями мог работать в ФСБ? И если надо было госпитализировать, то почему не положили его в больницу, - чего ждали?

В общем, дело идет к тому, что офицера ФСБ майора Александра Игнатьева признают невменяемым. По данным следствия, майор накануне был отстранен от несения службы. Преступление произошло в минувшую пятницу вечером: майор ФСБ зарезал жену и своего четырехмесячного ребенка, после чего пытался свести счеты с жизнью. Выжила старшая дочь майора, девочка семи лет, которая и вызвала «скорую помощь».