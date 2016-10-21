СМИ: террорист Анатолий Землянка убит под Мосулом

Уроженец Ноябрьска Анатолий Землянка, примкнувший к террористам ИГИЛ (запрещена в России) и получивший прозвища «палач ИГИЛ» и «Джихади-Толик», был убит 21 октября во время спецоперации в Ираке.

Об убийстве террориста при штурме иракскими войсками города Мосул сообщает «Лайф» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Осенью 2015 года 28-летний Анатолий Землянка был объявлен управлением МВД по ЯНАО в федеральный розыск, а Интерпол объявил террориста в международный розыск. В отношении Землянки было возбуждено уголовное дело за участие в вооруженном формировании.

Анатолий Землянка родился, жил и учился в Ноябрьске, после школы уехал в Тюмень, а затем - в Сирию, где примкнул к запрещенной в РФ террористической группировке ИГИЛ.