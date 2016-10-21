В Кировской области за взятку задержан верхнекамский зам начальника угрозыска
21 октября 2016, 12:26 [ «АН-Вятка» ]
Пресс-служба Следственного комитета РФ по Кировской области сегодня сообщила, что во взяточничестве подозревается один из сотрудников полиции Верхнекамского района. Причем он занимает крупную должность.
По версии следствия, в четверг вечером 43-летний заместитель начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Верхнекамскому району встретился с жителем города Кирса и получил от него деньги. Взамен полицейский должен был осуществить «общее попустительство по службе».
На опубликованных фотографиях видно, что у мужчины, стоящего лицом к стене в наручниках, из заднего кармана джинсов торчат пятитысячные купюры. Общий размер взятки — 26 тысяч рублей.
Сейчас устанавливаются детали произошедшего, а также выясняется, что побудило заместителя начальника угрозыска взять деньги.
Возбуждено уголовное дело по части 3, статьи 290 УК РФ.
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