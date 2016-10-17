20-летний насильник и убийца старушек попал под суд

Передано в суд уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Переславского района, который обвиняется в изнасиловании 79-летней пенсионерки, убийстве 83-летней женщины, а также в грабеже.



В январе 2016 года в Переславском районе была зверски изнасилована 79-летняя женщина. И хотя на теле женщины имелись явные следы физического насилия, сотрудники правоохранительных органов поначалу даже решили, что пенсионерка фантазирует. По словам пострадавшей над ней надругался совсем молодой парень – ночью он ворвался к ней в дом, несколько раз ударил головой об стену и изнасиловал.



А вскоре, в феврале 2016 года, в соседнем поселке в своем доме была убита 83-летняя одинокая женщина. Экспертиза установила, что старушка погибла от многочисленных побоев, смертельными стали несколько ударов по голове. Причем появилось предположение, что злоумышленник пытался женщину изнасиловать. Улики на месте преступления указали на то, что оба злодеяния с пожилыми женщинами совершил один и тот же человек. Вскоре удалось выйти на след подозреваемого и задержать 20-летнего жителя Переславского района. Во время расследования уголовного дела, к числу его преступных деяний добавилось еще и ограбление 27-летнего знакомого, у которого он в декабре 2015 года после побоев отнял 1 тысячу рублей. Все преступления были совершены злоумышленником в состоянии алкогольного опьянения.



На днях сотрудники Следственного отдела по городу Переславль-Залесский Ярославского областного следственного управления СКР передали уголовное дело в суд. 20-летний житель Переславского района обвиняется по трем статьям уголовного кодекса — п. «г» ч. 2 ст. 161 (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия), ч. 1 ст. 131 (изнасилование), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

по сообщению портала "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" 12.10.16