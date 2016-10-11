Полиция Сургута изъяла 5 килограммов синтетических наркотиков
11 октября 2016, 15:49 [ «АН-онлайн» ]
По данным полиции, в Сургуте задержан подозреваемый в сбыте наркотиков. У него было изъято около пяти килограммов синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба представительства МВД РФ в ХМАО.
Сотрудники Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте получили информацию о том, что в город Сургут завезена особо крупная партия наркотических средств. Во время дальнейших мероприятий полицейские нашли один из интернет-ресурсов, где предлагалось приобрести наркотические средства и психотропные вещества, а именно спайс и JWH.
Полиция установила и задержала подозреваемого во время закладки тайника с одним килограммом наркотиков на территории дачного кооператива. Также в соседнем лесу были найдены еще два тайника с 700 граммами наркотиков. Правоохранители провели обыск по месту жительства подозреваемого, где изъяли 749 свёртков с наркотиками общей массой более трех килограммов, весы, упаковочный материал, компьютерная техника и мобильный телефон с данными потенциальных покупателей, банковские карты, на которых хранились денежные средства от сбыта наркотиков.
Отметим, что задержанный признался, что сбывал наркотики через интернет. В отношении него было возбуждено пять уголовных дел по статье о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере. По решению суда задержанный арестован.
по сообщению портала "ВЕСТИ УРАЛА" 11.10.16