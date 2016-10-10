Материнское отчаяние
10 октября 2016, 12:22 [«АН-онлайн», Е. Матафонова ]
Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 8 октября 2016 года в одной из квартир дома по улице Циолковского в городе Петропавловске – Камчатском тела 41-летнего мужчины с множественными ранами в области груди и живота. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В ходе проведенных мероприятий установлена причастность к совершенному преступлению матери мужчины - 59-летней жительницы краевого центра.
Как следует из показаний подозреваемой, вечером 8 октября 2016 года в ходе ссоры с сыном, возникшей из-за того, что он требовал у нее деньги, оскорблял ее и угрожал физической расправой, от накопившейся обиды, систематического оскорбления, злоупотребления сыном спиртным, она взяла нож и подойдя к лежащему на диване сыну, нанесла не менее 10 ударов в область груди и сердца последнего. После этого женщина позвонила своей дочери и в полицию и сообщила о случившемся.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
по сообщению портала "ПОЛУОСТРОВ КАМЧАТКА" 10.10.16