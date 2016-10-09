Находящийся под следствием генерал Следкома заявил о применении ФСБ психотропов
9 октября 2016, 08:34 [ «АН-онлайн» ]
Находящийся под следствием генерал Следственного комитета Денис Никандров заявил, что ФСБ применяла психотропные средства в отношении другого фигуранта дела — Михаила Максименко.
Сам он в компании двух других высокопоставленных следователей Следкома обвиняется в получении взятки за освобождение соратников криминального авторитета Шакро Молодого. Денис Никандров ранее уже жаловался на давление со стороны сотрудников ФСБ и просил передать его дело в СКР. Теперь же он заявил посетившим его в Лефортово членам Общественной наблюдательной комиссии, что к руководителю управления собственной безопасности СКР Михаилу Максименко (проходит по этому же делу) были применены психотропные средства, пишет «Новая газета». При этом он добавил, что против него самого такие средства «пока» не применялись.
По признанию Никандрова, недели три назад Максименко забирали в ФСБ, после чего он никого не узнавал и даже не помнил собственного имени. «Значит, очень нужно им было что-то узнать у него», — полагает обвиняемый.
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