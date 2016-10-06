Девушка обратилась в полицию из-за изнасилования в магазине “Fix Price”

В правоохранительные органы города Чистополь (Татарстан) поступило заявление об изнасиловании, произошедшем в одном из магазинов сети “Fix Price”. По словам девушки, на нее напал заведующий супермаркета.

Пострадавшая рассказала, что пришла в магазин, чтобы устроиться на работу. Один из ее знакомых порекомендовал девушку заведующему магазина. Тот пригласил ее на собеседование, назначив его на позднее время. Местом встречи был выбран сам супермаркет: заведующий якобы хотел показать будущее место работы новой сотруднице. Затем он запер двери и изнасиловал девушку.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Сообщается, что подозреваемый виновным себя не признает.

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