Руководители фирмы, занимавшейся организацией детского отдыха, обвиняются в педофилии

В Московской области четверо предпринимателей основали фирму, занимавшуюся организацией детского отдыха и обучения за границей. При этом сами они путешествовали вместе с несовершеннолетними туристами в качестве сопровождающих.

Как было установлено следствием, поездки совершались в Болгарию, Испанию, Китай и Соединенные Штаты. Предприниматели путешествовали вместе со своими подопечными, что давало им возможность совершать с детьми противоправные действия сексуального характера. В данный момент расследование уголовного дела в отношении двоих бизнесменов уже завершено, а в отношении еще двоих обвиняемых находится на завершающей стадии.

Сообщается также, что один из бизнесменов уже привлекался к уголовной ответственности за совершение развратных действий. В связи с установленным у него психическим заболеванием он был отправлен на принудительное лечение.

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