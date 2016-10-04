За помощь в раскрытии убийства волгоградской школьницы обещан миллион рублей

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пообещал выплатить миллион рублей за помощь в раскрытии зверского убийства местной девятиклассницы Екатерины К.

Тело жестоко убитой 15-летней девушки было найдено вчера ранним утром в мусорном баке между домами №10 и 12 по улице Брестской. Катя не дошла до дома буквально нескольких метров.

На связь с родителями девочка перестала выходить после полудня, хотя отличница никогда не задерживалась после уроков. Вечером они обратились в правоохранительные органы.

На теле школьницы обнаружены следы сексуального насилия. По предварительным данным, она была изнасилована в извращенной форме и задушена.

Главное управление МВД России по Волгоградской области обращается ко всем, кому что-либо известно о причастных к преступлению лиц в полицию по телефону 94-59-12. Конфиденциальность гарантируется. К раскрытию жестокого преступления привлечены около 200 полицейских, включая лучших силовиков региона.





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