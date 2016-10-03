Жителю Кирово-Чепецка дали реальный срок за жестокое обращение с животными

По решению суда неоднократно судимый мужчина проведет семь месяцев в колонии строгого режима. Такое наказание он понесет за то, что два месяца назад назад в присутствии маленьких детей утопил соседскую собаку.

По словам 30-летнего жителя Кирово-Чепецка, он хотел наказать собаку за то, что она искусала его ребенка.

В один из июльских дней мужчина отдыхал на берегу реки Вятки. Рядом играли маленькие дети. Когда чепчанин поймал животное, ребята попросили отпустить собаку, но мужчина продолжал ее мучить. В конце концов, он утопил животное.

Учитывая, что мужчина до этого был неоднократно судим, мировой судья приговорил его к реальному лишению свободы.

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